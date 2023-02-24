Названа дата полета в космос ракеты, напечатанной на 3D-принтере

Relativity Space объявила, что получила лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США и готова запустить свою ракету Terran 1 в космос. Запуск Terran 1 запланирован на 8 марта в течение трехчасового стартового окна, которое откроется в 13:00 по восточному времени.

Компания планировала провести последнее испытание перед взлетом, запустив двигатели первой ступени ракеты на площадке. Вместо этого Relativity Space решила просто провести орбитальный запуск Представитель компании добавил, что они уверены в успехе испытательного полета ракеты.

Terran 1 - это двухступенчатая ракета высотой 33 метра, которая на 85% изготовлена методом 3D-печати.