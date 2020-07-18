Названа дата, с которой россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой

Согласно документу, россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года.

Как пишет издание «Известия», подписанное постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек. Отмечается, что, в сущности, электронная трудовая книжка — почти полный аналог бумажной. Она содержит информацию о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, причине прекращения трудового договора.

Посмотреть трудовую книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и через приложения этих ресурсов. До 31 декабря сотрудники должны подать заявление на оформление электронной трудовой книжки. Если он этого не сделает, то за ним сохранится бумажная версия. Для тех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, электронная книжка будет единственной опцией.