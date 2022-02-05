Названа дата весенней презентации Apple

По слухам, iPhone SE 3 должен получить более быстрый чип и улучшенные камеры. Дизайн особо не изменится: останется 4,7-дюймовый экран.

Гурмэн также рассказал, что для iPhone и iPad, использующих Face ID, в марте следует ожидать новую версию iOS с поддержкой распознавания лиц в масках.

Что касается Mac, новая модель с фирменным процессором Apple также может появиться в марте, но не на презентации. Позже, в 2022 году, мы, вероятно, можем ожидать «новые компьютеры iMac и Mac Pro, обновлённый MacBook Air, обновлённый MacBook Pro, три Apple Watch, четыре модели iPhone 14 и новые AirPods».