Названа дата возобновления полётов ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Конкретные причины поломки не раскрываются, однако известно, что произошла утечка кислорода из-за разгерметизации бака второй ступени. По информации некоторых источников, освещавших последний запуск Falcon 9, проблема проявилась, когда ракета находилась в перигее — ближайшее к Земле точке орбиты — на расстоянии 135 км.

Датой возобновления полётов может стать 23-24 июля по североамериканскому восточному времени. Об этом SpaceX ведёт переговоры с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).