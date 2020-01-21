Названа дата введения бесплатного доступа к ряду сайтов в России

Это станет первым шагом в реализации проекта. Россияне смогут получить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти. Это значит, что пользователи смогут переходить на эти сайты даже при неоплаченных услугах связи.

И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков также рассказал, что ведомство обсуждает вопрос бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам. Нужно лишь выработать механизм компенсаций.