Наука и технологии
Сегодня 17:47
Названа дата введения бесплатного доступа к ряду сайтов в России
Началась реализация предложения Путина
На прошлой неделе президент России в послании Федеральному собранию предложил обеспечить на всей территории страны бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Сегодня стало известно, что уже 1 марта 2020 года операторы связи отменят плату за трафик при переходе на некоторые сайты.
Это станет первым шагом в реализации проекта. Россияне смогут получить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти. Это значит, что пользователи смогут переходить на эти сайты даже при неоплаченных услугах связи.
И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков также рассказал, что ведомство обсуждает вопрос бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам. Нужно лишь выработать механизм компенсаций.