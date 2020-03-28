Названа дата запуска бесплатного доступа к «социально значимым» сервисам в России

Как рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, бесплатный доступ к некоторым сервисам будет запущен уже 1 апреля, а не 1 июля, как предполагалось ранее.

Кириенко сообщил только об обеспечении бесплатного доступа с персональных компьютеров. Россиянам станет доступен без оплаты «минимальный набор сервисов». Полностью система, видимо, заработает всё-таки к 1 июля.

Какие сервисы войдут в «минимальный набор», точно неизвестно. В Минкомсвязи ранее говорили, что бесплатный доступ будет распространяться на «все социальные сервисы — социальные сети, мессенджеры, сервисы доставки еды, также речь идет об образовании, здравоохранении». Вероятно, с 1 апреля россияне смогут бесплатно пользоваться порталом госуслуг и сайтами органов власти.