Названа дата запуска конкурента российских космических кораблей от Илона Маска

Так, если верить имеющимся данным, состояться знаковое событие должно уже совсем скоро — 7 мая текущего года. Правда, важно понимать, что хоть дата и считается вроде как официальной, назвать ее окончательной будет ошибкой, так как она может измениться как заранее из-за каких-то технических причин, так и буквально за считанные часы или минуты до старта. Нечто подобное случилось с NASA, которая отменила запуск своей ракеты на орбиту всего лишь за 2 минуты до старта.

Что интересно, в случае, если SpaceX все же удастся совершить свой пилотный запуск Crew Dragon, это станет тем самым прецедентом, который покажет всему миру, что даже в такой, казалось бы, монополизированной государством сфере, как космические полеты астронавтов и космонавтов, рано или поздно лидером может стать частная компания.