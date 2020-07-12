Названа единственная страна с серьёзной военной группировкой в Заполярье

Это, как пишут журналисты, Россия. Как пояснил военный историк Дмитрий Болтенков, высшее военно-политическое руководство страны уделяет первостепенное внимание созданию войск, способных действовать в условиях Арктики.

Эксперт рассказал, что Северный флот изначально имел в своём составе два сухопутных соединения: 61-ю бригаду морской пехоты и 200-ю мотострелковую бригаду. Мотострелки, в частности, дислоцируются на границе России с Норвегией. Оба этих соединения размещены на Кольском полуострове, то есть на левом арктическом фланге. На правом фланге стоит 40-я бригада морской пехоты.

Сейчас из-за изменения климата повышается вероятность появления незаконных вооружённых формирований в регионе, поэтому Россия и пошла на создание специальных арктических войск. Уже сформирована первая такая бригада под номером 80 в поселке Алакуртти. У неё в распоряжении есть зенитные комплексы «Панцирь-СА», двухзвенные вездеходы, специальные машины для отдыха, приготовления и приёма пищи и другая техника. До конца года все арктические соединения сухопутных сил получат на вооружение танки Т-80БВМ, специально адаптированные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Эксперт заключил, что Россия в настоящее время — единственная страна в мире, располагающая таким крупным формированием сухопутных войск в Арктике.