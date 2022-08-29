Названа ещё одна важная причина подорожания техники

По словам крупнейших российских дистрибуторов техники, цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая в Россию выросли почти в два раза по сравнению с февралём. Тогда цена составляла $6 тысяч, а теперь — $11,5 тысячи.

Впервые стоимость доставки контейнеров из Китая выросла осенью 2020 года из-за пандемии. Затем, в марте 2022, произошёл спад цен из-за роста курса валют. Теперь же Китай сократил планы отправки поездов в Россию — спрос увеличился, и цены на контейнерные перевозки пошли вверх. Свою лепта внесла и международная реакция на действия РФ на территории Украины.

Источник «Коммерсанта» на рынке электроники заявил, что рост цен на логистику неизбежно повлияет на конечную стоимость техники.