Названа ещё одна важная причина подорожания техники

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Названа ещё одна важная причина подорожания техникиДело в логистике
«Коммерсант» сообщил, что китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки. То же самое происходит с поставками из Турции. Всё это, конечно, повлияет на конечную стоимость товаров, в том числе техники.
По словам крупнейших российских дистрибуторов техники, цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая в Россию выросли почти в два раза по сравнению с февралём. Тогда цена составляла $6 тысяч, а теперь — $11,5 тысячи.
Впервые стоимость доставки контейнеров из Китая выросла осенью 2020 года из-за пандемии. Затем, в марте 2022, произошёл спад цен из-за роста курса валют. Теперь же Китай сократил планы отправки поездов в Россию — спрос увеличился, и цены на контейнерные перевозки пошли вверх. Свою лепта внесла и международная реакция на действия РФ на территории Украины.
Источник «Коммерсанта» на рынке электроники заявил, что рост цен на логистику неизбежно повлияет на конечную стоимость техники.