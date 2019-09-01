Названа главная опасность электронных паспортов

К такому выводу пришли учёные из Университета Эксетера в Англии. Они считают, что цифровые удостоверения личности сделает людей более уязвимыми для преследований или дискриминации. В частности, они говорят о тех, кто не имеет сейчас официальных удостоверений личности. Ведь проблемы именно таких групп населения государство намеревается решить созданием цифровых профилей.

Дело в том, что электронные удостоверения личности могут сделать статут представителя этнического меньшинства более заметным. А это способно вызвать новую волну дискриминации.

Авторы исследования заключают, что предоставление людям цифровой идентичности поможет защитить права человека только в том случае, если власти снизят любой риск потенциальной дискриминации. Для этого они обязаны соблюдать высокие стандарты конфиденциальности и защиты данных. Кроме того, правительства не должны использовать цифровые удостоверения личности для незаконной слежки.