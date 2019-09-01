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Названа главная опасность электронных паспортов

С их помощью легко устроить незаконную слежку
В России правительство рассматривает вопрос внедрения электронных паспортов. Впрочем появятся они ещё не скоро. Россия не одинока в этой идее, поэтому иностранные учёные уже пытаются выяснить, как цифровые удостоверения личности могут повлиять на общество. Как оказалось, они открывают новые возможности для дискриминации и незаконной слежки.

К такому выводу пришли учёные из Университета Эксетера в Англии. Они считают, что цифровые удостоверения личности сделает людей более уязвимыми для преследований или дискриминации. В частности, они говорят о тех, кто не имеет сейчас официальных удостоверений личности. Ведь проблемы именно таких групп населения государство намеревается решить созданием цифровых профилей.

Дело в том, что электронные удостоверения личности могут сделать статут представителя этнического меньшинства более заметным. А это способно вызвать новую волну дискриминации.

Авторы исследования заключают, что предоставление людям цифровой идентичности поможет защитить права человека только в том случае, если власти снизят любой риск потенциальной дискриминации. Для этого они обязаны соблюдать высокие стандарты конфиденциальности и защиты данных. Кроме того, правительства не должны использовать цифровые удостоверения личности для незаконной слежки.

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