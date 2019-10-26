Названа главная уязвимость Калининграда в случае войны

Эксперт заявил, что страны НАТО, граничащие с Калининградской областью, существенно усилились в военном плане. В последнее увеличилась интенсивность разведывательных полётов вдоль российской границы.

«Этот российский эксклав довольно уязвим, поскольку отрезан от Большой земли. На этом направлении у НАТО серьёзное преимущество как в ударных, так и разведывательных системах», — отметил эксперт.

Поэтому усиление российской авиационной составляющей, которое сейчас проводит Минобороны, — это попытка противодействия НАТО и создание баланса сил.

«Известия» указывают, что в этом году большинство лейтенантов Воздушно-космических сил получают распределение в Калининградскую область.