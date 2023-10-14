Названа главная задача пролёта противолодочного самолёта Ту-142 над Арктикой

Как сообщается, экипаж отдельной противолодочной эскадрильи объединения ВВС и ПВО Северного флота провёл в Арктике ледовую разведку в районах Северного морского пути. Ту-142 пролетел над нейтральной акваторией морей Северного Ледовитого океана.

Полёт длился более 10 часов. Подобные вылеты совершаются регулярно. Основная задача — уточнение ледовой обстановки в районах Северного морского пути.