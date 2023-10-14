Названа главная задача пролёта противолодочного самолёта Ту-142 над Арктикой

20:20, 14 октября 2023
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Названа главная задача пролёта противолодочного самолёта Ту-142 над АрктикойЭто ледовая разведка
Пресс-служба Северного флота раскрыла задачи пролёта противолодочного самолёта Ту-142 над Арктикой.
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Как сообщается, экипаж отдельной противолодочной эскадрильи объединения ВВС и ПВО Северного флота провёл в Арктике ледовую разведку в районах Северного морского пути. Ту-142 пролетел над нейтральной акваторией морей Северного Ледовитого океана.
Полёт длился более 10 часов. Подобные вылеты совершаются регулярно. Основная задача — уточнение ледовой обстановки в районах Северного морского пути.