Названа группа людей, которые заражаются коронавирусом в три раза чаще

Учёные исследовали течение заболевания у беременных их Сибири и Дальнего Востока. Специалисты рассказали журналистам, что в 2020 году заболеваемость населения в этих округах составила 1960 случаев на 100 тысяч человек. А вот среди беременных женщин этот показатель был в три раза выше — 5933 случая на 100 тысяч человек.

Также учёные сообщили, что у 80% заболевших беременных COVID-19 протекал либо бессимптомно, либо легко. Летальность среди этой группы населения составила 505 случаев на 100 тысяч человек, или 0,14%. Кроме того, у заболевших беременных в три раза чаще случались преждевременные роды, чем у здоровых женщин.