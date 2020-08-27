Названа категория людей, которые могут похудеть, употребляя макароны

Авторы новой работы увидели, что взрослые женщины, которые любят есть пасту, имеют больше шансов похудеть. У них потребление макарон было связано с уменьшением окружности талии и индекса массы тела. Для мужчин, таких связей обнаружено не было.

Стоит уточнить, что исследователи изучали тех людей, которые употребляют пасту, сделанную только из пшеницы без добавления яиц. В целом, учёные пришли к выводу, что есть макароны полезнее, чем не есть их. Они позволяют получить основные питательные вещества, в частности фолиевую кислоту, железо, магний и пищевая волокна.