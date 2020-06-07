Названа конфигурация компьютеров на ракетах SpaceX для запуска людей в космос

Как пишет издание Futurism, «мозг» Falcon 9 работает под управлением открытой операционной системы Linux. Что касается «железа», то всё опирается на три двухъядерных x86-совместимых процессора. Эта система обеспечивает безопасность астронавтов.

Журналисты также отметили, что ранее сотрудники SpaceX подтверждали, что корабль Dragon и ракета Falcon 9 оба используют Linux.