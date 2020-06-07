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Названа конфигурация компьютеров на ракетах SpaceX для запуска людей в космос
А ещё ПО
Недавно частная компания в США впервые запустила на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов NASA. Речь, конечно, идёт о SpaceX. Помимо того, что это событие может изменить положение вещей в международной космической индустрии, оно ещё и ознаменовало собой переход от несвободного программного обеспечения в запусках к открытому. В СМИ назвали ПО и конфигурацию компьютеров на ракетах SpaceX для запуска людей в космос.
Как пишет издание Futurism, «мозг» Falcon 9 работает под управлением открытой операционной системы Linux. Что касается «железа», то всё опирается на три двухъядерных x86-совместимых процессора. Эта система обеспечивает безопасность астронавтов.
Журналисты также отметили, что ранее сотрудники SpaceX подтверждали, что корабль Dragon и ракета Falcon 9 оба используют Linux.