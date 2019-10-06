Названа лучшая альтернатива современным аккумуляторам в смартфонах и ноутбуках

Алюминиевые аккумуляторы в производстве обходятся гораздо дешевле, ведь материал для них можно легко добыть по всей планете. Это большой плюс для экологии. Для изготовления батарей человеку не придётся разрушать экосистемы и тратить огромные ресурсы на добычу материалов. Авторы работы также говорят о дефиците лития.

Физик из Технологического университета Чалмерса в Швеции рассказал, что аккумуляторы нового типа, помимо прочего, имеют удвоенную энергоёмкость по сравнению со старыми видами алюминиевых батарей. Отличаются первые тем, что в качестве катода у них используется антрахинон вместо графита. По словам учёного, алюминий в принципе является лучшим носителем заряда, чем литий.