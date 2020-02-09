Названа любимая игровая консоль молодёжи

Аналитики опросили 6200 потребителей из США, Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов. Участники оценили 56 тысяч брендов из 15 различных сфер.

Как оказалось, люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год, считают самым близким для себя брендом PlayStation. Что интересно, в прошлом году в ходе аналогичного опроса PlayStation разместили только на восьмое место.

Аналитики также узнали, какой бренд больше всего приятен людям, родившимся с 1996 по 2012 год. И это тоже оказалась игровая консоль, только на этот раз Xbox. В топ-3 молодёжь также включила бренды Spotify и Sephora.