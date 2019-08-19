Названа новая опасность недосыпа

Исследователи наблюдали, как изменялось состояние их здоровья в зависимости от количество часов сна в сутки. Учёные также учитывали генетическую предрасположенность участников к различным болезням.

Как оказалось, пациенты, которые были предрасположены к бессоннице, имели более высокий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта или сердечной недостаточности.

Учёные отметили, что, если человек страдает бессонницей, ему необходимо определить её причины и устранить их. Поскольку сон — это всё-таки поведение, которое можно изменить «с помощью новых привычек и управления стрессом».