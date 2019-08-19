Названа окончательная дата внедрения простых переводов между картами разных банков в России

Изначально подключение должно было произойти в сентябре, но Банк России решил дать банкам ещё месяц. С 1 января 2020 года финансовые организации получат возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в системе быстрых платежей в выходные и праздничные дни. С той же самой даты банки будут обязаны использовать в своих приложениях логотип системы.

«Коммерсант» пишет, что задержка внедрения системы вызвана тем, что Сбербанк пытается вести переговоры с центробанком о получении особых условий. Банк хочет иметь возможность брать с пользователей комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.