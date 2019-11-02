Названа опасность ношения подвёрнутых штанов

По словам уролога и председателя Ассоциации медицинских журналистов, ношение коротких или подвёрнутых штанов может спровоцировать простудные заболевания, а также плохо отразиться на голеностопном суставе. Из-за переохлаждения могут начаться воспалительные процессы (артроз или воспаление суставов).

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой также утверждает, что щиколотки в холодное время года нужно утеплять. Иначе может нарушиться кровообращение в ногах.

А вот врач-оториноларинголог и эксперт Лиги здоровья нации считает, что люди сами вправе выбирать, какую одежду им носить. И если человек не чувствует, что мерзнёт, то ничего страшного в ношении коротких штанов нет. Тем не менее, врач согласна с тем, что такая практика может привести к локальному переохлаждению.