Названа опасность перелётов из России в США

По его словам, во время таких полётов пассажиры и экипаж самолёта могут получить значительную дозу облучения. В случае мощной солнечной вспышки эта доза превысит годовую в сто раз. А данный показатель, по международным стандартам, не должен быть выше 1 миллизиверта.

При спокойном Солнце на высоте десяти километров доза составляет 2-4 микрозиверта в час. При полёте в северных широтах в случае сильной солнечной вспышки показатель растёт до пяти миллизивертов в час. Так за 20 часов полёта можно получить дозу, превышающую годовую в сто раз.

По словам учёного, бывали случаи, когда самолёты летели во время солнечных вспышек, а пассажиров не предупреждали.