Названа опасность приёма витамина D

По словам эксперта, принимать этот препарат, а также кальций, можно только при контроле уровня собственно кальция и фосфора в крови. Передозировка витамином D может фатально сказаться на почках, так как он обладает нефротоксичностью.

«Я не призываю его не пить, я призываю его принимать при определённых анализах крови. Если вы его пьёте, то обязательно должны наблюдать за уровнем кальция», — уточнила врач.

Она также согласилась с тем, что в некоторых регионах России действительно мало солнечных дней. Витамин D, между тем, считает «солнечным», потому что синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, фанатично употреблять его не стоит.