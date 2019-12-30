Наука и технологии
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Названа опасность приёма витамина D
Бесконтрольного
Считается, что недостаток витамина D довольно распространён в России. Однако врач рассказала журналистам, что бесконтрольно принимать данный витамин в таблетках — опасно.
По словам эксперта, принимать этот препарат, а также кальций, можно только при контроле уровня собственно кальция и фосфора в крови. Передозировка витамином D может фатально сказаться на почках, так как он обладает нефротоксичностью.
«Я не призываю его не пить, я призываю его принимать при определённых анализах крови. Если вы его пьёте, то обязательно должны наблюдать за уровнем кальция», — уточнила врач.
Она также согласилась с тем, что в некоторых регионах России действительно мало солнечных дней. Витамин D, между тем, считает «солнечным», потому что синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, фанатично употреблять его не стоит.