Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага

Журналисты напомнили, что Ту-22М3 создавался для уничтожения локальных целей, в частности, авианосных ударных группировок. Он может вывести из строя сразу три больших корабля, потому что способен летать с тремя ракетами Х-22, оснащёнными термоядерными боеголовками.

«Российская газета» пишет, что сила бомбардировщика — в гибкости применения. Он может летать на очень больших и предельно малых высотах, разгоняться до двух с лишним Махов, а также имеет изменяемую стреловидность крыла. Это даёт самолёту возможность удивлять противника. Умелый экипаж может подвести Ту-22М3 к цели незамеченным.

Помимо этого, бомбардировщик может лететь на высоте 13 километров со скоростью 2300 километров в час: лишь несколько самолётов в мире способны его догнать.