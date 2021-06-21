Названа оптимальная частота смены паролей

По словам эксперта, у пользователей есть практически все инструменты, чтобы минимизировать потери при атаке мошенников. Стоит не реже одного раза в три месяца менять пароли от учётных записей.

Также специалист отметил, что не нужно использовать рабочий компьютер в личных целях. На домашний ПК же следует установить лицензионные программы. Ещё один совет от эксперта — «не использовать основную банковскую карту, а в идеале и номер телефона, для онлайн-покупок». Специалист рекомендует выпустить виртуальную карту в банке, если есть такая возможность.

И конечно эксперт посоветовал «никогда, никому, ни при каких обстоятельствах» не сообщать реквизиты банковских карт. Не стоит и переходить по ссылкам и открывать вложения из писем от неизвестного отправителя, а также использовать флешки без проверки их антивирусом.