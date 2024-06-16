Названа основная проблема колонизации Марса

Аппараты NASA MAVEN, 2001 Mars Odyssey и марсоход Curiosity собрали бесценные данные об этом событии. MAVEN наблюдал крупнейшее в истории событие, связанное с солнечными энергичными частицами, а детектор оценки радиации Curiosity измерил дозу, эквивалентную 30 рентгеновским снимкам грудной клетки. Этот всплеск радиации подчеркнул необходимость надлежащей защиты для будущих астронавтов.

Исследователи подчеркивают важность подземных обиталищ, таких как лавовые трубки, для защиты от солнечных бурь. Кроме того, постоянная радиация на Марсе создает проблемы для развития сельского хозяйства, поскольку энергичные частицы могут проникать через тонкую атмосферу планеты и мешать растениями.

Ученые ожидают новых открытий в области динамики марсианской атмосферы и стратегий защиты от радиации, поскольку солнечное пятно AR3697 продолжает свою активность.