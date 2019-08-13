Названа первая страна в мире, которая начнёт выдавать зарплату криптовалютой

Постановление о выдаче зарплаты цифровой валютой подписало налоговое управление страны. Эксперимент продлится три года.

В постановлении сказано, что компании могут оплачивать труд наёмных работников криптовалютой при соблюдении нескольких условий. Во-первых, выплаты должны будут осуществляться за работу, предусмотренную трудовым соглашением. Во-вторых, сумма выплаты в криптовалюте должна соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах, то есть в новозеландских долларах. В-третьих, зарплату работодатель обязан выплачивать ежемесячно.

Выбранная для оплаты криптовалюта должна быть привязана к любой национальной валюте, а сотрудник — иметь возможность свободно обменять её на обычное средство платежа.