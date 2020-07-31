Названа польза бомбардировщиков в современных войнах

По его словам, бомбардировщики останутся основой для нанесения тактического ядерного удара. Так эксперт прокомментировал недавний материал в китайском издании Sina. Китайские авторы заявили, что бомбардировщики будет сложно адаптировать к современным вызовам. Кроме того, системы противовоздушной обороны становятся всё опаснее для авиации. А главное преимущество бомбардировщиков — выпуск большого количества ядерных боеголовок — утратило свою уникальность.

Военный историк не согласился с этим. Он утверждает, что бомбардировщики потеряли лишь значение, которое имели в годы Второй мировой войны. Сейчас это летающая платформа, которая подходит к зоне ПВО и выпускает ракеты, играя роль мобильной пусковой установки.

Также эксперт напомнил, что Россия разрабатывает ПАК ДА — перспективный авиационный комплекс дальней авиации: пилотируемый, звуковой бомбардировщик с технологией стелс.