Названа польза просмотра вдохновляющих фильмов

Кратко о работе учёных рассказывает «N+1». Исследователи составили два списка из 20 фильмов. В первый вошли те, которые люди охарактеризовали как пронзительные, вдохновляющие и эмоциональные. Это, например, «Форрест Гамп», «Человек дождя», «Зелёная миля». Во втором списке оказались фильмы, которые такую характеристику не получили: «Большой Лебовски», «Криминальное чтиво», «Бойцовский клуб».

Всего в исследовании участвовали 1098 взрослых. Люди рассказали, что фильмы из первого списка помогли им справиться им с жизненными трудностями, принять беды и неудачи. Ещё интересно то, что люди, смотревшие фильмы из первого списка, чаще были готовы помогать близким.