Названа предельная отпускная цена российской вакцины от коронавируса

Об этом пишет РБК со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. По его словам, стоимость вакцины составляет 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов будет составлять 9710 рублей.

Дело в том, что ранее вакцину включили в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Для таких предусмотрено понятие предельной отпускной цены. Если производитель не будет соответствовать ей, он может понести серьёзную ответственность.

На днях глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что стоимость вакцины «Спутник V» для всех стран будет равна менее $10.