Названа причина целлюлита

Как пишет издание «Известия», недавно в России обнаружили бактерию Bordetella holmesii, которая вызывает заболевание, похожее на коклюш. Как оказалось, этот же микроб может стать причиной целлюлита.

О случае появления заболевания из-за Bordetella holmesii рассказали учёные из Франции. Младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора заявила, что эта бактерия может вызвать целлюлит у человека с ослабленным иммунитетом. Тем не менее нужны исследования на эту тему.

Другой эксперт, заведующая отделением дерматологии клинико-диагностического центра «Медси», врач-дерматовенеролог отметила, что теоретически любая бактерия способна вызвать воспаление.