Наука и технологии
Сегодня 15:06
Названа причина крушения российского истребителя в Крыму
Катастрофа произошла в марте
В марте Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-27 потерпел крушение над Чёрным морем. Сегодня комиссия, которая проводила расследование инцидента, назвала причину авиационной катастрофы.
Об этом сообщил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил (ВС) России Сергей Байнетов. По его словам, причиной крушения Су-27 в Крыму стал взрыв двигателя авиационной ракеты после её схода. Тогда выполнялись учебные пуски.
25 марта около 20:10 в акватории Чёрного моря в 50 километрах от Феодосии Су-27 пропал с экранов радаров. Самолёт тогда совершал плановый полёт. В 20:11 был получен сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.
Су-27 упал в море. Около трёх дней велись поиски лётчика, но затем были прекращены.