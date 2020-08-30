Названа причина крушения российского истребителя в Крыму

Об этом сообщил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил (ВС) России Сергей Байнетов. По его словам, причиной крушения Су-27 в Крыму стал взрыв двигателя авиационной ракеты после её схода. Тогда выполнялись учебные пуски.

25 марта около 20:10 в акватории Чёрного моря в 50 километрах от Феодосии Су-27 пропал с экранов радаров. Самолёт тогда совершал плановый полёт. В 20:11 был получен сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

Су-27 упал в море. Около трёх дней велись поиски лётчика, но затем были прекращены.