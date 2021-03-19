Названа причина отсутствия кариеса у динозавров

Кратко об исследовании пишет ТАСС. Учёные рассказали, что нашли зубы и взрослых стегозавров, и детёнышей. Стегозавры — это растительноядные динозавры, которые жили в конце юрского – начале мелового периодов. Всего учёные проанализировали 63 зуба стегозавров.

Исследователи пришли к выводу, что динозавры могли часто и быстро менять свои зубы. Они предположили, что на формирование одного зуба у стегозавров уходило около 95 дней.

Это позволило учёным заявить, что данные динозавры, скорее всего, не страдали от кариеса. Он просто не успевал появиться на зубах, так как они часто менялись.