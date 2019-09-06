Названа причина, по которой флот США проиграет Черноморскому у берегов Крыма

Эксперт перечислил вооружения, которыми располагают российские военные в районе Чёрного моря. Особенно обозреватель обратил внимание на сверхзвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету П-270 «Москит». ЕЮ оснащены ракетные корабли «Бора» и «Самум» проекта 1239 в Севастополе.

«Он (прим. «Москит») несётся над водой зигзагом на высоте до четырёх метров в облаке водяной пыли и обнаружить его локатором невозможно», — рассказал эксперт. По его словам, ракета может пробивать палубу кораблей противника «насквозь». Кроме того, у неё есть титановая боеголовка, которая, если взорвётся, разрушит всё вокруг на сотни метров.

Дальность полёта у «Москита» — всего 110 километров, но этого, по мнению эксперта, достаточно для Чёрного моря.