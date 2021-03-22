Названа причина, по которой люди начинают работать на кибермошенников

Попасть в даркнет можно через анонимные браузеры. В этой части интернета помимо прочего есть и форумы хакеров, которые покупают украденные данные и др. Как правило, на специализированных форумах хакеры сами размещают свои «вакансии». Однако с начала 2021 года на площадках появилось много объявлений от соискателей. Эти люди готовы работать на кибермошенников.

Как увидели специалисты Check Point Research, за последний квартал на хакерских форумах появляется от 10 до 16 новых сообщений ежемесячно.

Исследователи пришли к выводу, что этот рост обусловлен тем, что люди испытывают отчаяние. Многие не могут найти работу и имеют финансовые сложности из-за пандемии.

Один из соискателей писал, что находится в тяжёлом финансовом положении и предлагает свои услуги в сфере «обналичивания денег, DDOS, безопасности».