Названа причина, по которой магазины и кафе отказываются принимать оплату картой

Причина тому — высокая стоимость обеспечения приёма к оплате банковских карт. Особенно плохо обстоят дела у малого и среднего бизнеса. Комиссии банков-эквайеров для них составляют 4-5%, в то время, как для крупного бизнеса этот показатель равен примерно 1,5%. Отказаться же от эквайринга предприниматели не имеют права.

Чтобы избежать высоких комиссий, многие магазины и кафе часто говорят своим клиентам о сбоях в работе терминалов и просят наличные деньги. Один из анонимных источников также рассказал журналистам, что бизнес готов начать бойкот безналичных расчётов.