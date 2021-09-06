Названа причина, по которой не стоит искать способ значительно увеличить продолжительность человеческой жизни

Названа причина, по которой не стоит искать способ значительно увеличить продолжительность человеческой жизниОна связана со здоровьем
В прошлом году исследователи выяснили, как увеличить продолжительность жизни круглым червям (нематодам), пишет корреспондент Хейли Беннетт. Но вряд ли их метод можно применить к человеку, поскольку черви живут обычно всего несколько недель.
Сейчас средняя продолжительность жизни, подчёркивает Беннетт, стала гораздо больше, чем раньше. Но есть несколько аргументов, которые направлены против идеи увеличения прожитых человеком лет. Один из них - возможность перенаселения, истощения ресурсов и экологической катастрофы. Но опыт стран, граждане которых относятся к долгожителям, показывает, что уровень рождаемости там стал ниже. К тому же в целом сейчас люди стали рожать меньше детей.
Поэтому вполне возможно, что мы проживём дольше, если рождаемость будет ниже, - к примеру, как в Японии. Но тогда возникает другой вопрос: нужны ли эти дополнительные годы, если нет гарантий, что здоровье у нас будет хорошим? Исследования дают смешанные результаты. И это главный аргумент против увеличения продолжительности жизни.
Кроме того, отмечает Хейли Беннетт, разрыв между продолжительностью жизни в богатых и бедных странах наводит на мысль, что менее развитые государства получат эту технологию позже. Поэтому главной целью она считает увеличение продолжительности жизни именно в Африке и подобных государствах, а также поддержание организма в здоровом состоянии в те годы, которые добавятся.