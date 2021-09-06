Названа причина, по которой не стоит искать способ значительно увеличить продолжительность человеческой жизни

В прошлом году исследователи выяснили, как увеличить продолжительность жизни круглым червям (нематодам), пишет корреспондент Хейли Беннетт. Но вряд ли их метод можно применить к человеку, поскольку черви живут обычно всего несколько недель.

Сейчас средняя продолжительность жизни, подчёркивает Беннетт, стала гораздо больше, чем раньше. Но есть несколько аргументов, которые направлены против идеи увеличения прожитых человеком лет. Один из них - возможность перенаселения, истощения ресурсов и экологической катастрофы. Но опыт стран, граждане которых относятся к долгожителям, показывает, что уровень рождаемости там стал ниже. К тому же в целом сейчас люди стали рожать меньше детей.