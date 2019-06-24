Названа причина, по которой россияне не смогут полететь на Луну

Об особенностях лунных скафандров «РИА Новости» рассказал российский инженер Николай Моисеев. Сейчас он занимается скафандростроением в американской частной компании Final Frontier Design. По его словам, скафандр для полёта на Луну должен быть особенно прочным и иметь особую электронику. Те, которые используют космонавты на МКС, окажутся бесполезны в условиях на спутнике Земли.

Как говорит Моисеев, электроника для скафандров, которой была бы не страшна лунная радиация, производится в США. «Как в России этот вопрос решить, я не знаю», — отметил инженер.

В целом, вопрос защиты человека от радиации окончательно не решён. И это касается не только России. Моисеев добавил, что пока ведутся «какие-то разработки, но они не афишируются».