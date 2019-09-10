Названа причина почти неизбежного появления лишнего веса с возрастом

Чтобы это узнать, исследователи анализировали состояние жировых клеток у 54 мужчин и женщин в течение 13 лет. У всех участников исследования за это время было зафиксировано снижение липидного обмена в жировой ткани, то есть скорости, с которой жир расщепляется и превращается в организме.

Конечно, это способствует набору веса, особенно когда люди употребляют слишком много калорий. В группе, которую изучали исследователи, участники, не контролировавшие потребление пищи, набирали в среднем на 20% больше.

Так, несмотря на физиологическую обусловленность набора веса, избежать этого всё-таки можно, но нелегко. Нужно ввести в привычку занятия спортом и сократить потребление калорий.

С полной статьёй учёных можно ознакомиться по этой ссылке.