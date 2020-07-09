Названа причина проигрыша Nokia компании Huawei в сфере 5G

Журналисты Wall Street Journal, материал которых перевели в CNews, отметили, что Nokia проиграла битву за мировой рынок оборудования для 5G-сетей компании Huawei. Причину этому следует искать на заре начала разработки оборудования.

Тогда перед Nokia встал выбор — какую технологию применять для создания 5G-чипов. Компания разрывалась между более энергоэффективными и дешёвыми в производстве SoC или более дорогими микросхемами с FPGA. Nokia выбрала второй вариант, потому что решила, что SoC будет труднее адаптировать для использования различных частот.

Huawei же, как и Ericsson, выбрала SoC. В итоге обе компании оказались правы. Сейчас лидером рынка 5G-оборудования является китайская Huawei.

Оно неудивительно, ведь оборудование Nokia оказалось в два раза дороже для клиента, чем конкурентное. Кроме того, оно потребляет больше энергии.