Названа причина возможного поражения России в войне с Японией

Как пишет «Военно-промышленный курьер», Япония намного сильнее, чем может казаться обывателю. ВВС Сейчас японские самолёты по дальности обнаружения целей в основном превосходят российские, если не считать Су-35 и МиГ-31. В целом, противостоять модификациям F-15 и самолёту Mitsubishi F-2 могут только, собственно, Су-35. Но их у России меньше, чем современных истребителей у Японии.

По мнению авторов, Япония радикально превосходит Россию по части флота. Если у последней есть 31 надводный корабль с управляемым ракетным оружием (УРО), то у первой — 45, и они мощнее. Кроме того, японские эсминцы-вертолётоносцы могут превращаться в лёгкие авианосцы. Да и подлодки потенциального противника боеспособны.

В итоге авторы приходят к выводу, что Тихоокеанский флот России не сможет противостоять японцам.