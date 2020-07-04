Наука и технологии
Сегодня 17:24
Названа продолжительность выхода в открытый космос для туристов
Времени хватит, чтобы посмотреть на Землю со всех сторон
Недавно стало известно, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» и американская компания Space Adventures организуют в 2023 году первый в истории выход туриста в открытый космос. Теперь названа продолжительность этого мероприятия.
Подробности поведали представители компании Space Adventures. По их словам, космический турист сможет провести за бортом Международной космической станции (МКС) 90-100 минут. Это соответствует примерно одному витку станции вокруг Земли. Для более продолжительного выхода в открытый космос необходима профессиональная физическая подготовка.
За 90-100 минут турист сможет увидеть планету со всех сторон. Ранее сообщалось, что космонавт-любитель будет пристёгнут к поручням станции двумя карабинами.
Напомним, контракта с конкретным туристом у организаторов ещё нет.