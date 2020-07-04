Названа продолжительность выхода в открытый космос для туристов

Подробности поведали представители компании Space Adventures. По их словам, космический турист сможет провести за бортом Международной космической станции (МКС) 90-100 минут. Это соответствует примерно одному витку станции вокруг Земли. Для более продолжительного выхода в открытый космос необходима профессиональная физическая подготовка.

За 90-100 минут турист сможет увидеть планету со всех сторон. Ранее сообщалось, что космонавт-любитель будет пристёгнут к поручням станции двумя карабинами.

Напомним, контракта с конкретным туристом у организаторов ещё нет.