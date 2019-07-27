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Названа профессия, от которой уменьшается мозг

Неожиданный результат
Человеческий мозг обладает нейропластичностью, то есть способен изменяться под действием опыта. Поэтому род деятельности влияет на структуру главного органа. Зная это, учёные выясняют, как именно устроен мозг у людей различных профессий.

«РИА Новости» привело в заметке некоторые исследования из этой области. Так, например, журналисты рассказали о работе международной группы учёных, которая изучала, как микрогравитация влияет на человеческий мозг. Исследователи сделали снимки мозга нескольких астронавтов до их полёта на Международную космическую станцию (МКС) и после.

Результаты этого эксперимента и других дополнительных показали, что центральная борозда в мозге астронавтов, разделяющая лобную и теменную доли, сузилась, а кора больших полушарий немного сдвинулась вверх по черепной коробке. Также нарушилась циркуляция спинномозговой жидкости в теменных долях. В целом, объём серого вещества мозга астронавтов уменьшился максимум на 3,3%

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