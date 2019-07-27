Названа профессия, от которой уменьшается мозг

«РИА Новости» привело в заметке некоторые исследования из этой области. Так, например, журналисты рассказали о работе международной группы учёных, которая изучала, как микрогравитация влияет на человеческий мозг. Исследователи сделали снимки мозга нескольких астронавтов до их полёта на Международную космическую станцию (МКС) и после.

Результаты этого эксперимента и других дополнительных показали, что центральная борозда в мозге астронавтов, разделяющая лобную и теменную доли, сузилась, а кора больших полушарий немного сдвинулась вверх по черепной коробке. Также нарушилась циркуляция спинномозговой жидкости в теменных долях. В целом, объём серого вещества мозга астронавтов уменьшился максимум на 3,3%