Названа профессия, представители которой больше других склонны к суициду

Сегодня в 15:24
1 мин.
Названа профессия, представители которой больше других склонны к суицидуВсё усугубилось в пандемию
Пандемия привлекла внимание к психическому здоровью медицинских работников, однако на самом деле представители этих профессий были уязвимы в течение многих лет. Уровень самоубийств особенно высок среди врачей и медсестёр. До сих пор почти ничего не было известно о психическом здоровье фармацевтов. Учёные заполнили этот пробел.
В первом исследовании, которое раскрыло количество самоубийств среди фармацевтов в США, авторы обнаружили, что уровень суицидов выше среди этих специалистов выше по сравнению с населением в целом. 20 из 100 000 фармацевтов кончают жизнь самоубийством. Что касается населения в целом, то там статистика такая: 12 на 100 000 населения.
Авторы исследования ожидают, что в последующие годы показатели будут ещё выше из-за дополнительных факторов стресса, вызванных пандемией. У фармацевтов растёт количество обязатенностей, а зарплата при этом не очень.