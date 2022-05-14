Названа профессия, представители которой больше других склонны к суициду

В первом исследовании, которое раскрыло количество самоубийств среди фармацевтов в США, авторы обнаружили, что уровень суицидов выше среди этих специалистов выше по сравнению с населением в целом. 20 из 100 000 фармацевтов кончают жизнь самоубийством. Что касается населения в целом, то там статистика такая: 12 на 100 000 населения.

Авторы исследования ожидают, что в последующие годы показатели будут ещё выше из-за дополнительных факторов стресса, вызванных пандемией. У фармацевтов растёт количество обязатенностей, а зарплата при этом не очень.