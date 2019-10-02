Названа разновидность Linux, которую будут устанавливать на устройства Huawei

Стороны подписали сертификат совместимости флагманских продуктов в рамках программы Ready For Аstra Linux. Сообщается, что уже были проведены испытания на корректность функционирования серверов Huawei TaiShan 100/200 2280 в среде операционной системы Astra Linux.

Как рассказал генеральный директор российской группы компаний, отдельным направлением партнёрства станет адаптация Astra Linux под ARM-архитектуру. Он также считает, что комплексное решение на основе оборудования Huawei «будет востребовано у крупных российских заказчиков, в том числе из телекоммуникационной отрасли».