Названа российская непреодолимая преграда для американских бомбардировщиков B-21

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Названа российская непреодолимая преграда для американских бомбардировщиков B-21В США призвали работать над самолётами
Американский военный эксперт Марк Эпископос прокомментировал планы России по размещению зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей». Он назвал их преимущества.
Ранее стало известно, что Минобороны России намерено разместить первую батарею (ЗРК) С-500 «Прометей» для прикрытия столичного региона страны. Военный эксперт из США отметил, что этот комплекс Россия позиционирует как особое вооружение с уникальными возможностями. Утверждается, что «Прометей» может обнаруживать и уничтожать перспективные американские стратегические бомбардировщики B-21 Raider. Таким образом системы С-500 могут стать непреодолимой преградой для этих самолётов.
Эпископос добавил, что американским конструкторам и разработчикам нужно приложить максимум усилий чтобы B-21 Raider всё-таки смог оставаться «невидимым» для «Прометеев». Работы над этим следует начать уже сейчас.