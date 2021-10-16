Названа российская непреодолимая преграда для американских бомбардировщиков B-21

Ранее стало известно, что Минобороны России намерено разместить первую батарею (ЗРК) С-500 «Прометей» для прикрытия столичного региона страны. Военный эксперт из США отметил, что этот комплекс Россия позиционирует как особое вооружение с уникальными возможностями. Утверждается, что «Прометей» может обнаруживать и уничтожать перспективные американские стратегические бомбардировщики B-21 Raider. Таким образом системы С-500 могут стать непреодолимой преградой для этих самолётов.

Эпископос добавил, что американским конструкторам и разработчикам нужно приложить максимум усилий чтобы B-21 Raider всё-таки смог оставаться «невидимым» для «Прометеев». Работы над этим следует начать уже сейчас.