Названа российская подлодка, способная контролировать полмира

Его слова передаёт ТАСС. Всего таких лодок было создано шесть. Они также вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие атомные подлодки в мире. Как говорит механик, ракеты, которыми оснащены «Акулы», имеют дальность 11 тысяч километров. Запускать их можно в противоположные стороны. А поскольку лодка ходит по северным широтам, под её прицелом находится значительная часть земного шара.

Построили «Акул» ещё в 1974-1980 годы. Три их них к настоящему моменту уже утилизировали. Лодки способны передвигаться под водой со скоростью до 50 километров в час, опускаться на глубину до 400 метров и пробивать лед толщиной до 2,5 метра. Каждая из них имела 20 ракетных шахт и шесть торпедных отсеков.