Ferra

Названа российская подлодка, способная контролировать полмира

Была создана ещё в СССР
Один тяжёлый ракетный подводный крейсер проекта 941 «Акула» способен контролировать полмира. Об этом журналистам заявил механик подлодки.

Его слова передаёт ТАСС. Всего таких лодок было создано шесть. Они также вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие атомные подлодки в мире. Как говорит механик, ракеты, которыми оснащены «Акулы», имеют дальность 11 тысяч километров. Запускать их можно в противоположные стороны. А поскольку лодка ходит по северным широтам, под её прицелом находится значительная часть земного шара.

Построили «Акул» ещё в 1974-1980 годы. Три их них к настоящему моменту уже утилизировали. Лодки способны передвигаться под водой со скоростью до 50 километров в час, опускаться на глубину до 400 метров и пробивать лед толщиной до 2,5 метра. Каждая из них имела 20 ракетных шахт и шесть торпедных отсеков.

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