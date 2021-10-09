Названа российская ракета, которая может стать самой эффективной в мире

Наука и технологии
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Названа российская ракета, которая может стать самой эффективной в миреТак считают на Западе
Зарубежные военные эксперты прокомментировали то, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может получить на вооружение новую ракету класса «воздух-воздух» К-77М.
Отмечается, что новость об этом якобы уже вызывает тревогу в НАТО. Отмечается, что Россия создаёт К-77М, чтобы не отстать от конкурентов. Ракета должна дать боевой машине преимущество перед зарубежными самолётами.
Эксперты также предполагает, что К-77M будет представлять собой самую совершенную авиационную ракету в мире. Она сможет поражать небольшие, но манёвренные цели «на экстремальном расстоянии». Ракету смогут устанавливать не только на Су-57, но и на Су-35, Су-30СМ и Су-27 СМ3. Специалисты считают, что новинка может изменить существующие правила игры в реальном воздушном бою.