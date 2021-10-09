Названа российская ракета, которая может стать самой эффективной в мире

Отмечается, что новость об этом якобы уже вызывает тревогу в НАТО. Отмечается, что Россия создаёт К-77М, чтобы не отстать от конкурентов. Ракета должна дать боевой машине преимущество перед зарубежными самолётами.

Эксперты также предполагает, что К-77M будет представлять собой самую совершенную авиационную ракету в мире. Она сможет поражать небольшие, но манёвренные цели «на экстремальном расстоянии». Ракету смогут устанавливать не только на Су-57, но и на Су-35, Су-30СМ и Су-27 СМ3. Специалисты считают, что новинка может изменить существующие правила игры в реальном воздушном бою.