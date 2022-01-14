Названа российская угроза танкам и ПВО

Отмечается, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе показал: беспилотники могут быть очень эффективными в современной войне. Россия же занялась их разработкой много лет назад.

Эксперты считают, что у российского нового оружия есть общая цель — уничтожение бронетехники: от мобильных зенитных комплексов до тяжёлых танков. Ключевым оружием является ракета Х-БПЛА, авиационная версия боеприпаса ПТРК «Корнет». Эта ракет имеет радиус действия в восемь километров. Отмечается, что она может уничтожать даже американские танки Abrams. Беспилотники смогут взять в полёт несколько таких Х-БПЛА.

Кроме того, некоторые беспилотники можно вооружить мощной противотанковой ракетой «Вихрь-М», разработанной для ударных вертолётов. Есть и ещё одна ракета — противотанковая С8-Л производства концерна «Калашников». Она тоже является мощным средством уничтожения бронетехники и при этом мало весит. Помимо этого, дроны могут сбрасывать бомбы.