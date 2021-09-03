Названа самая болезненная порода собак

Это кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Генетические варианты у таких собак связаны с сердечной недостаточностью, пролапсом митрального клапана (MMVD).

В ходе своей работы учёные провели секвенирование генома 20 собак восьми распространённых пород, в том числе биглей, немецких овчарок и золотистых ретриверов. Исследователи обнаружили, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель имеет больше опасных генетических вариантов, чем другие изученные породы.

Это связано с тем, как именно разводили данных собак. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели были излюбленными домашними питомцами у богатых людей. Однако из-за истории породы, собаки могут быть предрасположены к сердечным болезням. Причём это не единственная их слабость, как показывает практика.