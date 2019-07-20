Названа самая частая причина гибели людей на российских дорогах

Самой распространённой причиной является выезд на встречную полосу движения. Чтобы решить эту проблему, Госавтоинспекция предлагает разделить транспортные потоки. Данная идея уже включена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее глава ГИБДД рассказал, что меньше всего смертей регистрируется на платных дорогах в России. Они оборудованы ограждениями и хорошим освещением. В целом же, за последние 10 лет в стране в два раза снизилась смертность на дорогах. Говорят, что из-за усиления наказаний за отдельные правонарушения, особенно за вождение в пьяном виде. Также помогла система фото- и видеофиксации нарушений.